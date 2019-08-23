РИАМО - 23 авг. В Московской области стало в два раза больше школьников, которые участвуют в олимпиадах, педагогов, подготовивших призеров Всероссийской олимпиады школьников, будут премировать, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области - министр образования Подмосковья Ольга Забралова.

«Каждая вторая школа Подмосковья (а у нас их 1,5 тысячи) подготовила призера регионального этапа. Это очень для нас серьезный момент. <…> У нас много стобалльников, двухсотбалльников и даже трехсотбалльники есть. Это очень отрадно», - сказала Забралова в эфире телеканала «360».

Она также отметила, что с этого года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе поощряют педагогов, подготовивших призеров Всероссийской олимпиады школьников. Таких педагогов в регионе 63. Они получат дополнительную выплату по 100 тысяч рублей.

Кроме того, педагоги, которые готовили детей, получивших 100 баллов на экзамене, получат такие же дополнительные выплаты. Таких учителей в регионе насчитывается почти 400.