РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 авг. В субботу в парках подмосковного Королева покажут три фильма в рамках акции «Ночь кино», говорится в сообщении городского комитета культуры.

Показы начнутся в 19:00.

«В рамках всероссийской акции «Ночь кино» на арт-веранде в Центральном парке в 20:00 начнется показ фильма «Домовой». Там же в 21:50 можно посмотреть фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», – говорится в сообщении.

В 23:25 на арт-веранде начнется показ российского фильма «Балканский рубеж», а в парке ДиКЦ «Костино» в 19:00 все желающие смогут посмотреть фильм «Домовой».