РИАМО - 23 авг. В Ивантеевке начался аукцион на строительство детского сада на 125 мест по улице Южная, объект планируют возвести за счет подмосковного бюджета, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

По словам министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева, извещение об аукционе опубликовано в Единой информационной системе закупок. Победителю конкурса предстоит построить двухэтажное здание с шестью групповыми ячейками.

«В них будут находиться спальни, игровые комнаты, спортивные и актовый залы, пищеблок, медицинские и методические кабинета, а также административные и вспомогательные помещения», — говорится в сообщении.

На прилегающей территории обустроят детские игровые и спортивные площадки, установят теневые навесы, также будет выполнено озеленение.

Строительство детского сада предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».