РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 авг. В субботу в подмосковном Подольске на открытии выставки изобразительного искусства «Мир людей» проведут лекцию и мастер-класс по портретному реализму, сообщается в группе «МЕСТО • Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске на открытии новой выставки изобразительного искусства «Мир людей» 24 августа проведут лекцию и мастер-класс по портретному реализму от современного художника Дмитрия Московского. Всех участников ждет лотерея с подарками и фуршет», – говорится в сообщении.

Официальное открытие состоится в 16:00. Выставка продлится до 8 сентября. Вход платный.