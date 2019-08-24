РИАМО (КОРОЛЕВ) – 24 авг. Файер-шоу и конкурсы пройдут в субботу на «Библиопикнике» в Королеве, говорится в сообщении на странице Молодежного культурного сообщества в «ВКонтакте».

«Библиопикник» начнется в 15:00 на канале у Мемориала Славы.

«Уже в эту субботу, 24 августа, состоится наш любимый «Библиопикник» от МКС (Молодежного культурного сообщества) и гипермаркета «Глобус». Захватите с собой пледы, большую компанию друзей и солнечное настроение», – говорится в сообщении.

Гостей праздника ждут мастер-классы по танцам, выступления диджеев и артистов, спортивные игры, конкурсы, файер-шоу и подарки.