РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 авг. В субботу на Октябрьском проспекте Люберец пройдет спортивный праздник «Спорт – в каждый двор», мероприятие начнется в 12:00.

Спортивное мероприятие приурочено ко Дню дворового спорта. Организатором праздника выступил комитет по физической культуре и спорту администрации Люберец.

Праздник пройдет во дворе корпуса 3 дома №8 на Октябрьском проспекте. На празднике проведут турниры по мини-футболу среди команд из четырех человек и одного запасного 2005-2006 годов рождения, настольному теннису, шахматам, волейболу.

Дети смогут поучаствовать в эстафетах и пройти надувную полосу препятствий. Также участники посоревнуются в перетягивании каната, поиграют в бадминтон и дартс.