РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 авг. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец в субботу пройдет семейный праздник, сообщается в группе городских парков в соцсети «ВКонтакте».

«Компания «Ростелеком» совместно с компанией «Лонгмедиа» приглашает жителей и гостей города на семейный праздник – «Сила Легенды», который пройдет 24 августа в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды». Приходите всей семьей, гарантируем, что скучно не будет. Встречаемся в 16:00 на площади народных гуляний», – говорится в сообщении.

Гостей праздника ждут веселые старты для детей и взрослых, увлекательные викторины и игры, флешмоб. Все желающие смогут поиграть в VR-очках, а самые удачливые получат призы и подарки от организаторов мероприятия.

«Эта программа будет впервые проводиться на территории городского округа Люберцы», – заключается в материале.