РИАМО - 23 авг. Сотрудники управления Россельхознадзора обнаружили в партии персиков из Сербии весом 15,5 тонн карантинный объект — бурую монилиозную гниль, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Фрукты проходили карантинный контроль на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал» 15 августа. Тогда же в них и обнаружилось заражение.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено результатом лабораторной экспертизы, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», - говорится в сообщении.

Сейчас партия задержана, в скором времени к ней будут приняты меры в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Monilinia fructicola является возбудителем болезни бурой монилиозной гнили косточковых культур. Этот крайне опасный патоген заражает абсолютно все части растений-хозяев — от плодов до ветвей. Его распространение может стать причиной больших потерь урожая плодовых культур (до 80%).