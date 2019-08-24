РИАМО (КОРОЛЕВ) – 24 авг. В подмосковном Королеве в субботу пройдет ярмарка спортивных секций и товаров, говорится в сообщении городского комитета по физической культуре, спорту и туризму.

Ярмарка пройдет на территории парковки гипермаркета «Глобус» с 10:00 до 18:00.

«Двадцать четвертого августа на ярмарке спортивных секций жители города смогут подобрать подходящую спортивную секцию для ребенка, поучаствовать в мастер-классах в более чем 20 видах спорта, протестировать разное спортивное оборудование», – говорится в сообщении.

Также гости ярмарки смогут посмотреть показательные выступления от воспитанников спортивных школ, выиграть множество спортивных призов в лотерее по чекам от магазина «Декатлон» и принять участие в спортивных викторинах.