РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 24 авг. В субботу в подмосковном Дзержинском состоится фестиваль книжной культуры «Книжное нашествие», на мероприятии проведут встречи с писателями, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«24 августа с 12:00 до 18:00 пройдет IV городской фестиваль книжной культуры «Книжное нашествие». В рамках мероприятия пройдут парад художественной, научно-популярной и детской литературы, удивительные встречи с писателями, поэтами, чтецами, деятелями культуры и искусства, мастер-классы, а также культурно-развлекательная программа», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: город Дзержинский, улица Лермонтова, дом №42 (площадь Торгового центра). Вход свободный.