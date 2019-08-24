РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 авг. В субботу подольский хоккейный клуб «Витязь» сыграет с ЦСКА во втором матче Кубка мэра Москвы, сообщается на сайте команды.

«Второй игровой день престижного предсезонного хоккейного турнира Кубок мэра Москвы с участием лучших команд московского региона откроется поединком между ЦСКА и подмосковным «Витязем». Эта игра на арене Мегаспорт начнется в 15:30», – говорится в сообщении.

Армейцы в первом туре Кубка мэра одолели столичный «Спартак» со счетом 5:2. «Витязи» проиграли столичному «Динамо» со счетом 4:1.