РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 авг. Несколько культурных центров подмосковного Красногорска присоединятся к Всероссийской акции «Ночь кино» в субботу, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Ежегодная акция «Ночь кино» в четвертый раз пройдет 24 августа. Ее организаторами выступают министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал «Культура.РФ»», – говорится в сообщении.

В Красногорске кинопоказы в рамках акции пройдут в культурно-выставочном комплексе «Знаменское-Губайлово», во Дворце культуры «Подмосковье», культурном центре «Красногорье», в культурно-досуговом клубе «Мечта» в поселке Нахабино и ДК «Луч» в селе Петрово-Дальнее.

«Для всех желающих будут показаны фильмы «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова», – заключается в сообщении.