РИАМО - 23 авг. В рамках акции «Ночь кино - 2019» в Москве пройдут более 330 мероприятий на 113 площадках, помимо посещения кинотеатров, москвичи смогут попасть на экскурсии в «Союзмультфильм» и «Мосфильм», сообщил в пятницу руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

«В этом году программа очень широкая. Она у нас насчитывает больше 330 мероприятий и 113 мест, где будут проводиться мероприятия этой акции. В первую очередь это кинопоказы», - сказал Кибовский в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что в акции будут задействованы многие известные площадки Москвы - от кинотеатров сети «Москино» до музея-заповедника «Царицыно».

«Помимо кинопоказов будут открыты наши киностудии. «Союзмультфильм» предлагает целый семейный набор экскурсий по своим новым площадям и помещениям, можно будет посмотреть, как делаются мультфильмы. «Мосфильм» будет проводить экскурсии по своим площадям. Это уникальная возможность посмотреть на костюмы, которые мы знаем по легендарным кинолентам «Война и мир», «Иван Васильевич меняет профессию» и так далее. Мы решили в этом году показать наши кинотеатры с другой стороны, провести экскурсии ко кинотеатру «Тула», там находится уникальное хранилище кинолент», - добавил Кибовский.

Ежегодная всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню российского кино, в 2019 году пройдет 24 августа на 3,5 тысячах площадок по всей стране. Организаторами акции выступают министерство культуры Российской Федерации, Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии и портал культурного наследия и традиций России «Культура. РФ».