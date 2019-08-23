РИАМО – 23 авг. Специалисты подрядной организации приступили к устройству дорожной одежды на строящемся путепроводе через железную дорогу Горьковского направления на пятом километре автодороги Балашиха – Салтыковка (Разинское шоссе), говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы ведутся по основному ходу и на съездах с путепровода.

«В настоящий момент устройство дорожной одежды выполнено на 20%. Также на объекте идет монтаж наружного освещения, шумозащитных экранов, покраска пролетного строения и подпорных стен искусственного сооружения. В начале осени строители приступят к укладке асфальтового покрытия на проезжей части путепровода», – отмечается в сообщении.

В работах постоянно задействованы порядка 75 специалистов и 15 единиц техники. Общая готовность объекта составляет порядка 95%.

Запуск рабочего движения по путепроводу планируется в конце октября.

Строительство путепровода ведется с конца 2016 года в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из федерального бюджета и дорожного фонда региона.

Проектом предусмотрено строительство четырехполосного путепровода длиной 894 метра. Общая протяженность сооружения со съездами и подходами – 1,1 километра. Перспективная пропускная способность трассы 30 тысяч автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения – 80 километров в час.

Путепровод позволит ликвидировать многокилометровые пробки, парализующие город, и улучшит транспортную доступность новых микрорайонов. Кроме того, реализация проекта обеспечит беспрепятственное автомобильное движение при пересечении Разинского шоссе с железнодорожными путями Горьковского направления МЖД, а также устойчивую транспортную связь Балашихи со Щелковским, Носовихинским шоссе и трассой М-7 «Волга».