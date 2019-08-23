РИАМО - 23 авг. Коптевский суд Москвы назначил Дмитрию Гудкову еще 10 суток ареста за организацию несогласованного митинга, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Гудков признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок десять суток», - сказал собеседник агентства.

Срок отбытия наказания подлежит исчислению с 17:00 23 августа с учетом требований части 1 статьи 32.8 КоАП РФ, в соответствии с которой срок начинает течь со дня вынесения постановления об административном аресте одновременно с не отбытой частью срока административного ареста по другому делу.

Также постановлено включить в срок административного ареста период административного задержания с 13:55 до 17:55 27 июля 2019 года.

Ранее Мосгорсуд не удовлетворил иск Дмитрия Гудкова на отказ регистрировать его в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы.

Выборы в Мосгордуму пройдут в Единый день голосования, 8 сентября. На них зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации отказали 57 кандидатам. Часть собранных рядом кандидатов подписей избирателей признали недействительными. В связи с этим 27 июля прошел несогласованный митинг оппозиции, на нем задержали более тысячи человек. За организацию акции задержали нескольких незарегистрированных кандидатов, в том числе Дмитрия Гудкова, Илью Яшина и Любовь Соболь.