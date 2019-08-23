РИАМО - 23 авг. Санитарный вертолет доставил мужчину, упавшего с трехметровой высоты, в одну из столичных клиник с травмами, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Москвы.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову для спасения мужчины. По словам очевидцев, мужчина упал с высоты 3 метра и получил различные травмы. Пострадавшего доставили на машине скорой помощи на ближайшую вертолетную площадку Васюнино в ТиНАО машиной скорой помощи и передали авиамедицинской бригаде», - сказал собеседник агентства.

После этого мужчину эвакуировали вертолетом в специализированное лечебное учреждение Москвы. До больницы его сопровождала авиамедицинская бригада.