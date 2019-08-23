РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 авг. В Подольске определили подрядчика на строительство школы на 1 100 мест, учебное учреждение будет находиться на Флотском проезде в микрорайоне Кузнечики, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«По итогам аукциона на возведение общеобразовательной школы на Флотском проезде в Подольске контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Триумф». Ввести новый объект образования в эксплуатацию планируется в 2021 году», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Строительство школы ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» и финансируется из средств областного и муниципального бюджетов. Согласно проектной документации, возведут четырехэтажное здание на 1 100 мест. Внутреннее пространство школы разделят на основные планировочные модули: учебные помещения, естественно-научные кабинеты, спортивные залы для младшей и старшей школы, арт-модуль с актовым залом, библиотечный центр, рекреационный центр для отдыха школьников.

На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивная зона и территория отдыха, разместятся игровая, учебно-опытная и хозяйственная зоны. В рамках благоустройства высадят деревья и кустарники, разобьют клумбы и цветники.