РИАМО – 23 авг. Компанию-владельца сельскохозяйственного участка площадью 22,74 гектара в Ступине оштрафовали на 200 тысяч рублей, так как на ней обнаружили сорную траву, а также там не обрабатывали почву и не косили сено, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Сотрудники управления в марте провели мониторинг участка, находящегося во владении ООО «Артель» на соблюдение земельного законодательства. Так, обнаружилось, что собственник не выполнял установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.

«Участок зарос сорной (осот розовый, пырей, пижма, бодяг полевой (розовый), полынь, крапива двудомная) и древесно-кустарниковой растительностью, сельскохозяйственные культуры не возделываются, сенокошение не производится, следы обработки почвы отсутствуют», – говорится в сообщении.

За перечисленные недочеты собственника привлекли к ответственности по части 2 статьи 8.7 Кодекса административных правонарушений РФ в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен.

Владелец не погасил взыскание, из-за чего управление составило протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ и направило материалы дела в суд.

В июле по решению суда компанию привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и назначили штраф в размере 400 тысяч рублей.