РИАМО - 23 авг. Сотрудники Минэкологии вместе с полицией остановили недродобытчиков, добывающих ископаемые в деревне Быково Павловского Посада нелегальным путем, причастные к этому должны будут выплатить крупный штраф и возместить повреждение, причиненное почвам, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Во время проверки земель деревни инспекторы эконадзора и полицейские застали нарушителей, добывающих ценные материалы из копани площадью порядка 3 гектаров. Задействованные в процессе два самосвала и экскаватор изъяли и отвезли на штрафстоянку. В настоящее время устанавливаются владельцы техники и правообладатель земельного участка, на котором добывали песок.

«Мы нередко сталкиваемся со случаями незаконной добычи полезных ископаемых. Ежегодная потребность Московской агломерации в нерудных материалах оценивается примерно в 64 миллиона кубометров. Это огромный рынок и, разумеется, находятся те, кто рассчитывает проникнуть на него незаконно. Ежегодно инспекторы Минэкологии пресекают 20-30 попыток нелегальной добычи», – отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Он объяснил, что по этим причинам министерство постоянно усиливает контроль в этом направлении. В будущем на территории могут ввести автоматизированную информационную систему контроля, которая позволяла бы отслеживать перемещения транспорта, груженного полезными ископаемыми, осуществлять весовой контроль. Внедрение такой системы станет серьезным ударом по незаконной недродобыче.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в Московской области осуществляется добыча общераспространенных полезных ископаемых по 210 лицензиям, выданным Минэкологии. Прогноз разведанных запасов строительных песков и песчано-гравийных пород в регионе составляет 578 миллионов кубометров. Экспертной комиссией министерства поставлено на территориальный баланс 87,5 миллионов кубометров запасов общераспространенных полезных ископаемых.