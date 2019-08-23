РИАМО - 23 авг. В подмосковном Пушкинском городском округе планируют реконструировать водно-спортивную базу «Серебрянка», там воспитывались олимпийские призеры, чемпионы мира и Европы, сообщил журналистам в пятницу врип главы Пушкинского городского округа Алексей Тимошин.

В пятницу в доме правительства Московской области губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с жителями Пушкинского городского округа и врип главы округа Алексеем Тимошиным. В ходе встречи губернатор выслушать пожелания, просьбы и обращения жителей, которые их более всего волнуют.

«В ходе встречи с губернатором мы охватили вопрос реконструкции водно-спортивной базы «Серебрянка». У нас это не только массовый спорт, но это и спорт высших достижений. Так, в городском округе есть олимпийские чемпионы, <…> есть бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро», - сказал Тимошин.

По его словам, на встрече жители также подняли вопрос о строительстве нового здания школы № 12 на 550 мест.