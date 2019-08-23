РИАМО – 23 авг. Перед концертом на стадионе «Роуз Боул» в калифорнийской Пасадене на сцену вышел актер Роберт Дауни-младший, который сообщил о решении ученых из NASA дать гористому участку на планете Марс имя рок-группы The Rolling Stones, сообщает kp.ru.

«Представители компании подтвердили информацию. В NASA объяснили – «на протяжении десятилетий музыка The Rolling Stones имела глобальное распространение здесь, на Земле», а теперь влияние музыкантов достигло Марса. Рокеры восприняли новость с восторгом и сказали, что это отличное дополнение к их туру», - говорится в сообщении.

После объявления, сделанного актером, на сцену стадиона вышел лидер рок-группы Мик Джаггер. Он поблагодарил NASA за подарок и сказал, что музыканты всегда мечтали об этом.