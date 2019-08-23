РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 авг. В поселке Малаховка подмосковных Люберец 24 августа пройдет День открытых дверей управляющих компаний, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Малаховка-Красково».

«24 августа с 10:00 до 12:00 жители могут посетить День открытых дверей управляющих компаний в КДЦ «Союз», – говорится в сообщении.

На встрече с представителями управляющих компаний жители смогут задать интересующие вопросы по содержанию жилых домов и качеству обслуживания.