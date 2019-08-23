РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 авг. В здании Подольского центра занятости населения (ЦЗН) начался ремонт фасада, поэтому войти в него можно только через запасной выход, сообщается в группе «Подольский центр занятости населения» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольском центре занятости населения ведется ремонт фасада. Войти в центр можно только через запасной выход. Конечно, немного неудобно, но мы работаем в прежнем режиме и всегда рады помочь», – говорится в сообщении.

Подольский центр занятости населения (ЦЗН) находится на улице Февральская, 2А. Время работы с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, перерыв – с 13:00 до 13:45, в пятницу – с 9:00 до 16:00, перерыв – с 13:00 до 13:45.