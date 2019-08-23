РИАМО – 23 авг. Глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, муниципальный депутат Елена Филина и журналист Виктория Ивлева подали в мэрию Москвы заявку на проведение 3 сентября митинга-шествия, сообщает в пятницу РБК.

Предполагается, что шествие пройдет от Новопушкинского сквера через Новый Арбат до Гоголевского бульвара. Заявленное количество участников — до 30 тысяч человек.

«Цель публичного мероприятия: выступление в поддержку требований о соблюдении конституционных прав граждан, освобождении политических заключенных и недопущении политических репрессий», — сказано в заявке.

Издание отмечает, что эта заявка стала первой на проведение акции в будний день.

Ранее власти Москвы не согласовали акцию протеста 31 августа из за мероприятий ко Дню знаний.

Акции протеста в столице связаны с отказом в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 оппозиционных кандидатов. В Москве уже прошли несколько митингов и шествий. Некоторые из них были согласованы, но проводились и несанкционированные акции.