РИАМО - 23 авг. Ногинские врачи оперативно сшили резаную рану предплечья пациента, которую он сам себе ненамеренно нанес во время рабочего процесса, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина потерял много крови, повредил мышцы, сухожилия, плечевую артерию и получил болевой шок.

«Мы срочно подготовили больного к операции, в экстренном порядке сшили поврежденные структуры руки, в том числе плечевую артерию», — сказал лечащий врач Андрей Костин.

Итогом операции стало спасение конечности молодого человека и предотвращение инвалидности. Лежать в больнице мужчине осталось недолго, скоро его выпишут, но в будущем его ждет длительный процесс восстановления.

Менее недели назад подмосковные врачи тоже выполнили крайне трудоемкую операцию по восстановлению конечности пациенту. В Орехово-Зуевской больнице мужчине провели трехчасовую операцию, в ходе которой ему собрали по частям раздробленную ногу. При лечении специалисты обратились к методу металлоостеосинтеза.