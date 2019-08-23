РИАМО - 23 авг. Проектирование новой детской поликлиники в подмосковном Пушкинском городском округе можно будет начать после выбора земельного участка под строительство, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу в доме правительства Московской области Андрей Воробьев встретился с жителями Пушкинского городского округа и врио главы округа Алексеем Тимошиным. В ходе встречи губернатор выслушал пожелания, просьбы и обращения граждан.

Многодетная мать, руководитель общественной организации «Творческие многодетные семьи Пушкинского района» Екатерина Неженцева обратилась к губернатору с просьбой принять меры по строительству новой детской поликлиники. Тимошин отметил, что до конца года должен решиться вопрос с земельным участком, где можно будет построить детскую поликлинику.

«Подготовьте земельный участок. Я, соответственно, дам поручение. Пока нет земельного участка мы не можем начать проектирование», - сказал Воробьев.

Кроме того, активный житель Пушкинского округа Андрей Муфтеев обратил внимание, что в местной больнице имени профессора В. Н. Розанова не хватает современного офтальмологического оборудования.

«Мы каждый год закупаем большое количество оборудования. В этом году почти 7 миллиардов рублей на это выделили. Что касается офтальмологического оборудования, мы дадим поручение, обязательно поставим», - ответил Воробьев.