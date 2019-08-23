РИАМО - 23 авг. В Москве на улице Софьи Ковалевской мужчина в ходе конфликта нанес ножевое ранение женщине, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«В 14:12 на службу 02 поступило сообщение о конфликте по адресу: улица Софьи Ковалевской, дом 4А. По предварительным данным, на дворовой территории между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого гражданин нанес женщине удар острым предметом (предположительно, ножом), после чего был задержан», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины конфликта.

«Пострадавшая отправлена в одну из больниц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - уточнил собеседник агентства.