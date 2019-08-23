РИАМО - 23 авг. Филиал школы №6 в Мытищах готовят к новому учебному году, в недавно построенном корпусе смогут учиться 525 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Готовность филиала оценил глава городского округа Мытищи Виктор Азаров. Ранее филиал был самостоятельным учебным заведением – лицеем №23. Здание, которое он занимал, отремонтировали. Корпус на 525 человек возвели рядом с ним.

«Мы сначала сделали пристройку к бывшему лицею №23, а теперь и основное здание привели в порядок. Считаю, что строители справились с этой задачей - филиал школы №6 готов к новому учебному году, к приему детей», - отметил Азаров.

Директор школы №6 Лариса Ляпина рассказала, что в пристройке есть огромный спортивный зал площадью 800 квадратных метров. Значительно расширены возможности столовой. Сделан лекционный зал, просторные кабинеты, соответствующие современным нормам.

Общая численность учащихся школы №6 и его филиала составит 1950 человек. Второй смены не будет.