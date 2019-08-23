РИАМО - 23 авг. 26 августа стартуют соревнования по скандинавской ходьбе среди жителей 11 домов престарелых из шести регионов РФ, среди участников будут и представители Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Hill+Knowlton Strategies.

Организует проект, получивший название «Шагаем к долголетию», благотворительный фонд «Старость в радость» при поддержке главного внештатного гериатра министерства здравоохранения России Ольги Ткачевой и Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова.

«Скандинавская ходьба - это отличная профилактика множества возрастных заболеваний, в особенности, переломов шейки бедра. Это одна из самых распространенных травм у пожилых людей, лишающая их самостоятельности и очень часто ведущая к летальному исходу», - говорится в сообщении.

Участие в проекте примут не только пожилые люди из Подмосковья, но и жители Ленинградской, Псковской, Тульской, Тверской и Ярославской областей. Они будут соревноваться в количестве пройденных шагов. Главный приз соревнований — обустройство спортивной площадки.

Старт проекту дадут на церемонии, которая пройдет 26 августа в Ногинском доме-интернате Богородского городского округа. В запуске соревнований примут участие главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева, актриса Елизавета Арзамасова и многие другие. Продлятся соревнования до 22 сентября.