РИАМО – 23 авг. В центре столицы отремонтируют помещения социально-реабилитационного центра ветеранов войн и вооруженных сил, в рамках работ будут обновлены системы водоснабжения и водоотведения, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосэкспертизы.

Накануне была согласована проектная документация для объекта: «Капитальный ремонт второго этажа корпуса №1». Он находится по адресу: Центральный административный округ, Мещанский район, Олимпийский проспект, дом 7, корпус 1 .

«Проектными решениями предусмотрен ремонт в жилых комнатах, кладовых, коридорах и кухнях центра. В рамках работ предполагается замена подоконников, внутренних дверных и оконных блоков, а также обновление покрытия полов, стен и потолков», – сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Кроме того, в санузлах облицуют керамической плиткой стены и полы, разместят новый реечный подвесной потолок и вентиляционные решетки. Ремонт лоджий включает в себя восстановление штукатурного слоя стен с последующей окраской и замену отливов из оцинкованной стали. В рамках капитального ремонта второго этажа предусматривается замена осветительных и розеточных сетей, осветительных приборов, розеток и клавишных выключателей, а также систем водоснабжения и водоотведения.

Проектная документация включает в себя реализацию мероприятий по приспособлению помещений для комфортного передвижения маломобильных групп населения. Например, определенный спектр работ будет выполнен в санузлах: запланирована установка опорных поручней с двумя ступенями для душевой кабины и замена поручня умывальника, а также установка откидного поручня для унитаза и откидного сиденья в душевой кабине.

Проект предусматривают восстановительный ремонт в местах прохождения инженерных коммуникаций, а также в местах общего пользования и в жилых помещениях. При этом существующий архитектурный облик здания и планировка помещений сохранятся.