РИАМО - 23 авг. Жители и гости подмосковного Щелкова в День округа 24 августа смогут увидеть флайборд-шоу со светодиодными костюмами и завораживающими трюками, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В этом году жителей и гостей муниципалитета на День округа ждет незабываемое флайборд-шоу. Перед зрителями выступят чемпионы мира в данной дисциплине. Красочные брызги воды, первоклассные светодиодные костюмы и завораживающие трюки не оставят вас равнодушными», — говорится в сообщении.

Мероприятие состоится на набережной Серафима Саровского. Начало в 21:00.

В Щелкове День городского округа будут отмечать два дня, 24 и 25 августа. В программе - театральные встречи, развлекательные программы для детей, праздничный концерт, литературные выставки, познавательные квесты и другие мероприятия.

В связи с праздником в субботу будет прекращено движение по Парковой улице.