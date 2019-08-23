РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 авг. Более 50 действующих сотрудников и ветеранов служб наградили медалями на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию со Дня образования ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы управления.

В пятницу в ДК «Октбярь» Подольска прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со Дня образования ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Подмосковью. В нем приняли участие около 400 человек – это действующие сотрудники и ветераны отряда, руководство ГУ Росгвардии по Московской области, представители администрации городского округа Подольск, заслуженные и народные артисты России. Возле ДК гости праздника могли познакомиться с семью новыми образцами техники, применяемой в деятельности ОМОНа.

«На торжественном мероприятии к 25-летию со Дня образования ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области наградили свыше 50 действующих сотрудников и ветеранов отряда, в том числе медалями «За боевое отличие», «За проявленную доблесть», «За отличие в службе» и другими», – сказал сотрудник.

Глава Подольска Николай Пестов вручил отличившимся муниципальные награды «За заслуги перед городским округом Подольск», медаль «За безупречную службу», почетные грамоты и благодарности. Благодарности главы получили в том числе Почетный гражданин города Подольска полковник милиции в отставке Вячеслав Рубцов, командир ОМОНа, полковник полиции Андрей Рогов и многие другие.

«В Подольске всегда гордились тем, что на его территории дислоцируется отряд милиции особого назначения – Подольский ОМОН. Сегодня мы в первую очередь хотели бы выразить ветеранам подразделения, его руководителю полковнику Рубцову – всем тем, кто и сегодня передает свой опыт молодому поколению сотрудников», – сказал Пестов.

ОМОН «Русич» был создан 19 августа 1994 года. Бойцы спецподразделения неоднократно выезжали в служебные командировки, в том числе на Северный Кавказ. За проявленные мужество, доблесть и самоотверженность свыше 200 сотрудников удостоены правительственных наград, 18 человек – орденов «Мужества», четверо из них – посмертно. 73 бойца награждены «Медалями за отвагу». Больше половины сотрудников отряда являются ветеранами боевых действий.

С начала года бойцы осуществили свыше 1200 выездов для выполнения различных задач. По подозрению в совершении преступлений сотрудниками ОМОН «Русич» задержано 13 человек.