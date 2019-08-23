РИАМО – 23 авг. В городском округе Красногорск нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по содержанию клумб и цветников с посадкой цветов на территории поселка Нахабино, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на действия территориального управления Нахабино администрации городского округа Красногорск и МКУ «Красногорский центр торгов». Фирма считает, что организаторы торгов неправомерно отклонили заявку от участия в электронном аукционе.

«Управление пришло к выводу о неправомерности действий территориального управления и учреждения, и признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной», – говорится в сообщении.

Ведомство выдало учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.