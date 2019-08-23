РИАМО – 23 авг. Госавтоинспекторы Балашихи будут проводить рейд на дорогах округа 24 августа в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Акцию проведут с 22:00 до 00:00 в целях предупреждения и пресечения несоблюдения водителями правил дорожного движения, выражающегося в нетрезвом вождении.

«Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями, находящимися в нетрезвом состоянии», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы напомнили водителям: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, за которое полагается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном управлении – уголовная ответственность.