РИАМО – 23 авг. Российские памятники архитектуры могут избавиться от кондиционеров и антенн на своих фасадах, соответствующий законопроект одобрен правительством и внесен в Госдуму, сообщается на сайте kp.ru.

Предполагается запретить вешать оборудование на здания, зарегистрированные как объекты культурного наследия.

«В пояснительной записке говорится, что запрет будет распространяться на здания, чей фасад также включен в реестр культурного наследия РФ. Речь в законе идет о любых дополнительных технических сооружениях и их частях, выходящих за пределы помещения. Исключениями являются средства охраны и противопожарные сигнализации», — говорится в сообщении.

По действующим в настоящее время законам собственники и эксплуататоры не могут менять архитектурный облик здания, однако использование кондиционеров, антенн и других подобных конструкций не регламентируется.