РИАМО – 23 авг. Депутат Мособлдумы Игорь Брынцалов в пятницу осмотрел, как восстанавливают объекты инфраструктуры в микрорайоне Заря Балашихи, после чего он поставил на личный контроль строительство ФОКа, завершенного на 80%, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Рабочую поездку по этим площадкам он провел совместно с главой города Сергеем Юровым. В первую очередь они осмотрели ФОК, который давно ждут местные жители. Там еще идут строительные работы, степень их готовности – 80%. По словам подрядчика, комплекс откроется для жителей в конце сентября текущего года.

«Это очень важный объект для Зари, его очень просили жители на наших встречах. К сожалению, есть отставание от графика, но нас заверили, что 30 сентября объект откроют. Буду держать ситуацию на личном контроле», – пообещал Брынцалов.

Также председатель Мособлдумы посетил детский сад №41. Ремонт здесь подошел к концу: уже приведен в порядок фасад, внутренние помещения, завершены электромонтажные работы. Этот ремонт осуществили на средства из бюджета области – 36 миллионов рублей и муниципального бюджета – 4 миллиона рублей. Брынцалов заявил, что детсад соответствует современным стандартам.

Он напомнил, что в военном городке также планируется восстановление тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.

«Вся проектная документация готова, контракт заключен на сумму свыше 200 миллионов рублей, подрядчик обязуется выполнить контракт до конца следующего года», – сказал глава подмосковного парламента.

Ранее завершился капремонт котельных №№25 и 27.

Брынцалов также напомнил, что восстановление бывших военных городков в Московской области идет не первый год.

«Сейчас мы можем говорить, что работы на 70% объектов социальной и инженерной инфраструктуры выполнены. На 2019-2021 годы выделено более 3,2 миллиарда рублей – депутаты думы совместно с жителями и местными властями следят за ходом работ», – сказал Брынцалов.

По словам министра ЖКХ Московской области Евгения Хромушина, Балашиха вошла в перечень лидеров по реализации программ по восстановлению военных городков региона, и по микрорайону Северный, и по микрорайону Заря. Также среди ведущих отметились округа Власиха, Богородский, Можайский. Вслед за ними идут поселок Новый в Красногорске и Нестерово в Рузском округе.