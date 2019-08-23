РИАМО - 23 авг. В столичных районах Ясенево и Печатники для ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Нагорная» построят два BMX-велодрома, их введут в эксплуатацию в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Один велодром появится по адресу: улица Тарусская, владение 18 в Ясеневе, второй – на улице Гурьянова, владение 10, строение 1 в Печатниках.

«Велодромы этого класса предназначены для тренировочных занятий и проведения соревнований на районном уровне для возрастных групп от 5 до 17 лет в соответствии с требованиями международной любительской ассоциации велоспорта. Это уникальные для Москвы объекты, аналогов им в столице в настоящее время нет», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

На велодромах есть стартовые машины, административно-бытовые корпуса и трасса. В административно-бытовом корпусе находится помещение для инвентаря, мастерская ремонта велосипедов, кабинеты тренеров, душевые, раздевалки, медпункт.