РИАМО – 23 авг. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили совместные планы по влиянию на разрешение проблемы международного терроризма во время телефонных переговоров, сообщает Федеральное агентство новостей.

В материале отмечается, что в прошедшей беседе президент и премьер-министр выразили взаимную нацеленность на поддержание сотрудничества обоих государств на сирийском исламском фронте.

«В ходе телефонного разговора Нетаньяху рассказал Путину, с какими результатами прошел его официальный визит на Украину. Помимо этого, они обсудили перспективу развития своей коллаборации в торгово-экономической сфере, договорившись продолжать контакты», – говорится в сообщении.

Предыдущие переговоры между президентом России и премьер-министром Израиля касательно борьбы с международным терроризмом на сирийском направлении проходили в начале июня. Тогда участники условились, что ориентируют свои действия на те соглашения, которые заключили на встрече секретари советов безопасности РФ, Израиля и Соединенных Штатов Америки.

Стороны договорились о дальнейшей координации действий по линии военных ведомств.

Глава Российской Федерации ранее выступил с заявлением о том, что Россия оказывает поддержку по обезвреживанию террористских объединений в Идлибе. Тогда же президент сказал, что боевики, локализованные в зоне деэскалации в САР совершают вылазки. Кроме того, их перебрасывают за границы Сирии, в другие континенты.