РИАМО - 23 авг. В партии гвоздик, завезенных на территорию Подмосковья из Нидерландов, обнаружили карантинный для РФ объект — западный цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

Вредителя нашли на срезах растений, когда цветы прибыли на фитосанитарный пункт ЗАО «ОСТ-Терминал».

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», – говорится в сообщении.

Зараженные гвоздики уничтожили, как того требует российское фитосанитарное законодательство.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным вредителем и отмечен на более чем 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений, которые постепенно увядают.