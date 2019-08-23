РИАМО – 23 авг. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал условия, при которых в стране возможен переход на четырехдневную рабочую неделю, по его словам, необходимо учесть все нюансы, связанные с запросами работников и работодателей, сообщает в пятницу РИА Новости.
«Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе», — сказал Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.
Он отметил, что такой переход возможен при росте производительности труда, если речь идет о полноценной рабочей неделе с сохранением, а ни в коем случае не уменьшением зарплаты.
Премьер также напомнил, что раньше нормой считалась 6-дневная рабочая неделя. Но времена меняются, и технологии не стоят на месте, поэтому вопрос о четырехдневке появляется в повестке дня.
Ранее профсоюзы направили в Минтруд РФ свои предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Мнения экспертов по данному вопросу разделились. В частности, некоторые медики считают, что новый график негативно скажется на здоровье работников – они столкнутся с ожирением.
Ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин ранее рассказал РИАМО, что в случае сокращения рабочей недели люди разделятся на две группы. Для одних лишний выходной станет поводом заняться самосовершенствованием, например, спортом или изучением иностранного языка. Но большинство будут тратить время впустую.
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