РИАМО - 23 авг. В городском округе Солнечногорск отремонтировали 211 подъездов по губернаторской программе, что составляет 93% от общего плана, который рассчитано реализовать до осени, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Эти работы проводят в рамках программы «Мой подъезд». Администрация тщательно следит за качеством каждого сделанного ремонта. Так, в деревне Ложки проверили результат работ в двух подъездах дома №70 по улице Военный городок. Перечень процедур был заранее согласован с жителями.

«Работы проведены на высоком, качественном уровне: управляющая организация использовала негорючие безопасные материалы. К исполнению практически нет нареканий: провода убраны в короба, отремонтирована входная группа, установлены пластиковые окна», — отметил начальник управления ЖКХ администрации городского округа Солнечногорск Владимир Петренко.

Он заверил, что незначительные недоработки устранят в ближайшее время. Жители благодарят за новые комфортные условия.

По словам руководства управляющей компании, оставшиеся три подъезда в доме №70 отремонтируют в 2020 году.

Всего в городском округе в программу на текущий год включены 227 подъездов. Работы в них планируют завершить к 1 сентября. Соответствующую задачу поставил глава городского округа Владимир Слепцов.