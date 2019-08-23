РИАМО - 23 авг. Мосгосстройнадзор проверил ход строительства дома в ЖК «Квартал на Никулинской» на западе столицы, в рамках возведения которого также появится наземно-подземная автостоянка на 500 машино-мест общей площадью более 69,2 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Проект предусматривает строительство трех корпусов многоквартирного дома переменной этажности, в которых разместятся 628 квартир. Комплекс находится по адресу: Никулинская улица, микрорайон 2А. Застройщиком и техзаказчиком выступило АО «УЭЗ, а генподядчиком – ООО «Выбор строй проект». Завершить строительство намерены в третьем квартале 2021 года.

«К проведению проверки привлекались специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые провели испытания выполненных фасадных работ, проверили геодезические параметры выполненных конструкций, провели испытания материалов», – отмечается в сообщении.

Со дня старта строительных работ на площадке комплекса прошло уже 18 проверок. В итоге в проведении фасадных работ обнаружили нарушения.

«По итогам проверки генподрядной организации выдано предписание об устранении нарушений, оформлены протоколы об административном правонарушении с наложением штрафных санкций. Устранение нарушений находится на контроле комитета», – подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он дополнил, что качеству строительства жилых объектов в столице уделяется особое внимание, ведь ранее соответствующее поручение поступило от мэра Москвы Сергея Собянина.