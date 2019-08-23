РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 23 авг. Более 2 тысяч человек приняли участие в празднике добрососедства в подмосковных Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В городском округе прошли Дни добрососедства. Дворовые праздники, которые администрация проводит совместно с общественным движением «КГБ» в преддверии Дня города, прошли уже почти во всех крупных микрорайонах, таких как Южный, Белая Дача, Силикат. В общей сложности в них приняли участие более 2 тысяч человек.

«На одной из встреч я обратил внимание, что дворик очень красиво оформлен. Так появилась идея провести конкурс, реализацию которой взяло на себя наше общественное движение. Мне кажется, все должны знать наших героев – тех людей, которые заботятся о месте, в котором живут, и стараются сделать его лучше», – открыл праздник глава городского округа Котельники Андрей Булгаков.

В рамках Дней добрососедства для жителей были организованы выступления творческих коллективов, познавательные мастер-классы и интерактивная программа для детей и взрослых. Все участники праздников могли обменять макулатуру, пластик, использованные батарейки и ненужную одежду на семена цветов для дальнейшего украшения своего двора. Также на праздник можно было принести школьные принадлежности и принять участие в благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Но и это еще не все. На днях добрососедства организован обмен книгами – кроссбукинг.

«Мне кажется, это очень хорошая традиция вот так собраться накануне Дня города, познакомиться и подружиться со своими соседями, потому что, понятное дело, большую часть времени мы проводим на работе, но дом есть дом. Он не ограничивается стенами квартиры, и очень важно создать здесь приятную атмосферу», – добавил глава Котельников.

Всего в конкурсе приняли участие 29 дворов.