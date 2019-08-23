РИАМО - 23 авг. Управление Федеральной налоговой службы по Московской области завершило расчеты транспортного налога физическим лицам за 2018 год, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Более 2 миллионов подмосковных налогоплательщиков увидят в своем налоговом уведомлении строку с расчетом налоговых обязательств по этому налогу. Сформирован прогноз поступлений транспортного налога в консолидированный бюджет Московской области в сумме 13,6 миллиарда рублей», – отмечается в сообщении.

В ближайшее время первыми налоговые уведомления увидят в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» пользователи этого сервиса налоговой службы. Уплатить личные налоги в текущем году следует не позднее 2 декабря.

Всего в регионе на физических лиц зарегистрировано более 3,1 миллиона транспортных средств. Это легковые автомобили (2,6 миллиона), 207 тысяч грузовиков различной мощности, 68 тысяч мотоциклов и мотороллеров, более 19 тысяч водных судов (катера, моторные лодки, яхты, гидроциклы), около 15 тысяч автобусов и 291 воздушное судно.

Сумма предоставленных гражданам льгот, установленных законодательством Московской области, составила 562,5 миллиона рублей. Владельцам автомобилей, зарегистрированных в реестре транспортных средств системы «Платон», льготы за 2018 год предоставлены в сумме около 120 миллионов рублей.