РИАМО – 23 авг. Зона отдыха на 200 человек с тремя понтонными бассейнами появится на набережной Северного Речного вокзала в столице, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Зону отдыха вместимостью почти 200 человек с тремя понтонными бассейнами с подогревом и кафе оборудуют на набережной Северного Речного вокзала, реставрация которого идет в Москве», – отметил директор ГБУ «МосТрансПроект» Александр Поляков.

Так, согласно проекту, который разработал НИИ «МосТрансПроект», все три бассейна будут оснащены подогревом, над частью детского проектировщики предусмотрели светозащитный навес.

Зона отдыха будет расположена в южной части набережной. Помимо бассейнов, там откроют кафе и обустроят танцевальную площадку с диджейским пультом – всего зона отдыха вместит около 200 посетителей.

Рядом с бассейнами также построят павильон для посетителей со всеми удобствами: душевыми кабинами, раздевалками с сейфовыми ячейками, санузлами, зоной выдачи полотенец и кассовым блоком. Кроме того, прямо у воды будет оборудована спасательная станция.

В целом территория набережной у вокзала, а также площадь у основного здания будут выполнены в едином стиле. Основная тема концепции реставрации – река. В оформлении объектов используют натуральные материалы и цвета – белый, серый и бежевый. В летнее время остекление павильонов будет складываться в гармошку, образуя общее пространство.

Северный речной вокзал был построен в 1937 году. В 2010 году здание вокзала закрыли из-за аварийного состояния. В конце 2018 года Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение на проведение работ и приспособление здания под современное использование.

В ходе реконструкции зданию вокзала вернут исторический облик по архивным материалам, а после окончания работ Северный Речной вокзал интегрируют в единую транспортную систему. Кроме того, планируется наладить речное сообщение Москвы с Подмосковьем и другими регионами, а также развить туристическое направление.