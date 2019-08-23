РИАМО - 23 авг. В Солнечногорске обнаружили труп человека 1953 года рождения, по подозрению в убийстве задержали женщину, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Преступление было совершено 22 августа в доме на улице Спасская. Подозреваемая ударила человека ножом в грудь во время пьяной ссоры. Пол убитого не уточняется.

«За совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел женщина 1960 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

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