РИАМО – 23 авг. Любой житель России может принять участие в масштабном исследовании, по итогам которого определится наиболее вредный для природы тип одноразового пластика, собранная волонтерами информация поможет экологам добиваться ограничения на оборот пластиковых изделий в стране, сообщается на сайте проекта.

Организатором акции выступает «Greenpeace Россия». Как отметили экологи, сейчас страна переживает мусорный кризис. За последние 15 лет объем коммунальных отходов увеличился на 82% и составляет уже более 400 килограммов на человека в год. В том числе значительно возросло количество отходов в виде одноразового пластика: пакетов, стаканчиков для кофе, трубочек и посуды, которые используются всего несколько минут, а после в течение сотен лет загрязняют планету.

«Некоторые виды одноразового пластика и упаковки запрещают или ограничивают во многих странах уже сейчас. Особенно строго контролируют потребление пластиковых пакетов: их оборот регулируют более чем в 70 государствах. России пора присоединиться, и вы можете в этом помочь», - отмечается на сайте.

Чтобы понять, какие виды одноразового пластика встречаются на природных территориях чаще всего, нужно собрать достаточное количество данных. Так и поступили в Европе: организовали масштабное исследование, к которому могли подключиться все жители, - пластиквотчинг. Теперь акция по народной оценке пластикового загрязнения запущена и в России.

«Выезжайте за город к любимому озеру или реке, берите с собой друга или целую команду и изучайте, какие виды пластика поселились на берегах, а данные отправляйте в Greenpeace. Это не обычная уборка мусора, а важное наблюдение», - подчеркнули экологи.

На мониторинг у волонтеров уйдет от одного до трех часов без учета времени на дорогу. Это позволит определить, какой именно одноразовый пластик чаще всего загрязняет природу и вредит ее обитателям. Собранная информация поможет добиваться запрета или ограничения на оборот одноразового пластика в России.

Зарегистрироваться для участия в пластиквотчинге можно на сайте Greenpeace. Результаты кампании подведут после 30 сентября.

По информации Greenpeace, с 1950-х годов в мире произвели 8,3 миллиарда тонн пластика - столько же весят 40 миллионов голубых китов. Пластиковый мусор вредит окружающей среде, загрязняет почву и воду. Животные часто принимают пластик за еду, в итоге он накапливается в их желудке, но не переваривается. Для нормальной пищи не остается места, и животное погибает.

Микропластик попадает также и в организм человека: с едой, водой, вдыхаемым воздухом. По данным австралийских ученых, каждый человек съедает 5 граммов пластика каждую неделю.

Опасно и само производство пластиковой упаковки. При этом используется до тысячи химических веществ, из которых 68 очень опасны для природы, а 64 — для человека.

Чтобы снизить нагрузку на окружающую среду, необходимо отказаться от одноразовых вещей, а продукты стараться покупать без производственной упаковки.