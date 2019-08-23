РИАМО - 23 авг. Столичные медики из ожогового центра имени Ф. И. Иноземцева спасли 52-летнюю женщину от фитоожога борщевиком, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Владелица дачного участка решила бороться с борщевиком, для чего экипировалась надлежащим образом, не забыв перчатки и маску. Однако закончив работу, она почувствовала жжение и боль в защищенных участках тела. Через некоторое время на пораженных местах стали появляться пузыри и поднялась температура.

«Женщина обратилась за медицинской помощью в московский ожоговый центр ГКБ имени Иноземцева. Хирург констатировал у пострадавшей фитоожог лица различной степени, верхних конечностей, стоп на площади 10% поверхности тела. Пациентка была госпитализирована в ожоговый центр», – отмечается в сообщении.

Соблюдение элементарных мер предосторожности при борьбе с растением достаточно надежно предохраняет от получения фитоожога. Женщина тщательно соблюдала эти меры и все же поражение получила.

«Дело в том, что пострадавшая отправилась косить борщевик после дождя. Уже выглянуло солнце, но из-за сырости образовался туман. Вместе с влагой сок борщевика проник и под длинные рукава, и под перчатки, и в обувь, и на лицо», – поясняется в сообщении.

Сотрудникам ожогового центра не составило большого труда справиться с полученным поражением. Неприятные клинические проявления фитоожога достаточно быстро были устранены, а полученные ожоговые раны на фоне современного лечения зажили без последствий.

Врачи напоминают, что косить борщевик следует в сухую прохладную погоду, не забыв об экипировке.

Борщевик Сосновского (Heracleum Sosnovsky) – крупное растение, достигающее до четырех метров в высоту, живет оно обычно от 2 до 7 лет. При попадании на кожу сок борщевика уничтожает защиту от ультрафиолета, в результате чего на солнце возникает серьезный ожог. При попадании в пищу борщевик вызывает отравление.