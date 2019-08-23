РИАМО – 23 авг. В центре столицы неизвестный вытащил из кармана джинсовой куртки девушки золотые цепочку и крестик, стоимость ущерба составила 80 тысяч рублей, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию обратилась гражданка 1992 года рождения. Она рассказала, что по адресу: улица Пушечная, дом 9 ее ограбил неизвестный.

«Из кармана джинсовой куртки, надетой на девушке, злоумышленник вытащил ювелирные изделия, а именно: золотую цепочку 585 пробы стоимостью 70 тысяч рублей, золотой крест стоимостью 10 тысяч рублей, после чего с места совершения преступления скрылся», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил 80 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.