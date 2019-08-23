РИАМО – 23 авг. Вице-президент федерации Московской области по бодибилдингу 47-летний Дмитрий Жигулин скончался после тренировки в столичном фитнес-клубе, сообщает «Московской комсомолец».

Жигулин провел тренировку в тренажерном зале на Нижегородской улице в обычном режиме. Позднее его нашли в своем кабинете в фитнес-клубе без сознания. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли спасти мужчину.

«Предположительно, смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности, однако на здоровье мужчина не жаловался. Более того, 22 августа у него был день рождения, и вечером спортсмен предложил всем остаться, чтобы попить чаю с тортами», – отмечается в сообщении.

Перед смертью он успел пообщаться с друзьями и поблагодарить их за поздравления в соцсетях.

Жигулин был именитым спортсменом, а также судьей международной категории (входил в пятерку лучших судей). Вел индивидуальные занятия с юными бодибилдерами.